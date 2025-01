Trento, Forray: "Diventare il giocatore con più presenze in EuroCup è incredibile"

Toto FORRAY (Capitano DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Diventare il giocatore con più presenze in EuroCup è un traguardo incredibile. Ripensando al passato, mi viene in mente la prima partita, in Slovenia contro Lubiana: entrare in quell’arena fu un’emozione unica. Ricordo anche la serie contro Milano, una squadra che scendeva dall’EuroLeague, un momento davvero speciale. Negli anni, l’EuroCup è cresciuta molto, salendo di livello. Abbiamo affrontato squadre di altissimo calibro come Parigi, Bologna, Partizan, Lokomotiv Kuban, Valencia e tante altre. È stato un percorso ricco di sfide e grandi emozioni. Guardando alla partita di domani, dobbiamo fare tutto il possibile per vincere, non solo per cambiare il nostro momento, ma anche perché abbiamo ancora speranze di superare il girone, pur sapendo che non sarà semplice. Giocare in casa ci darà un fattore in più a nostro favore, e vogliamo assolutamente portare a casa questi due punti».