Trento, Ford: "Trapani è una squadra di grande talento"

Jordan FORD (Play/Guardia DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Trapani è una squadra di grande talento e sappiamo che giocheremo in un ambiente molto caldo, con un pubblico che li sosterrà per tutta la partita. Dovremo essere bravi a rimanere compatti nei momenti difficili, seguire il piano partita e portare energia per giocare la miglior gara possibile. La mia stagione? Sto esprimendo un buon livello di pallacanestro in questo momento e questo è merito dei coach, dei miei compagni di squadra, dello staff e dell’ottima organizzazione del club. È davvero gratificante sentire il calore delle persone anche quando mi fermano per strada. I nostri tifosi continuano a mostrarci un supporto straordinario, e questo ci dà una carica in più».