Il playmaker ha parlato della sua stagione e di quella della squadra in un'intervista pubblicata da il T Quotidiano. "Sono molto soddisfatto, sia a livello di squadra che personalmente. Vorrei mettermi ancora alla prova alzando ulteriormente l'asticella: non mi piace dire bugie e penso che per un professionista sia normale. Sono stato messo nelle migliori condizioni per esprimermi sin dal primo giorno. L'Eurolega mi affascina, mi piacerebbe provare".