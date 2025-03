Trento, Dusmet: "Dobbiamo limitare i punti di forza di Milano"

L'assistant coach dell'Aquila presenta la sfida con Milano che riporta con la memoria alla vittoria della Coppa Italia a Torino. "Mi aspetto una partita molto fisica e di alto livello, in cui dovremo mostrare la nostra miglior versione per crearci l’opportunità di vincere. Stiamo lavorando al meglio per prepararci, con l’obiettivo di limitare i loro punti di forza. Hanno giocatori capaci di creare grandi opportunità per loro, esterni pericolosi al tiro e lunghi che rappresentano un riferimento fondamentale nel loro attacco dentro l’area. La condizione di Bayehe? Jordan ha iniziato questa settimana a lavorare con la squadra dopo il suo infortunio alla mano".