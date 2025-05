Trento ha vinto il Digital Project of The Year di LBA

“Il giocatore come Content Creator – un asset per il Club”, è il titolo del progetto presentato dall’Aquila Basket, che si basa sull’integrazione dei propri atleti all’interno della comunità trentina, quindi con territorio, tifosi e partner; una miscela perfetta tra sport, cultura e solidarietà che mai come quest’anno è riuscita a fare centro. La Dolomiti Energia ha saputo valorizzare la spontaneità dei propri giocatori trasformandoli in veri e propri creator, capaci di generare contenuti originali e coinvolgenti. Dai racconti di trasferta alle sfide culinarie tra i fornelli, ogni contenuto ha contribuito a costruire una narrazione genuina e distintiva, dimostrando come l’atleta possa essere un potente veicolo di comunicazione e relazione per il Club.