Marketing Profect of the Year, LBA assegna il premio ex aequo

“Fight As One – The Rebound” e “Un Canestro di Sorrisi” sono i nomi dei due progetti vincitori. Il primo, della Pallacanestro Trieste, si ispira al concetto del rimbalzo nel basket come metafora di rinascita. Il piano si sviluppa in due direzioni: la sostenibilità sociale, con percorsi educativi e sportivi per ragazzi in condizioni di fragilità, e la sostenibilità ambientale, con iniziative di rigenerazione urbana e riciclo creativo. L’obiettivo, centrato, è restituire valore alla comunità attraverso lo sport.

Il secondo è il progetto triennale presentato da Napoli Basket in collaborazione con istituzioni e aziende, che mira a riqualificare spazi urbani e rafforzare il tessuto sociale della città attraverso lo sport. Il piano abbraccia 30 quartieri di Napoli con interventi concreti come la riqualificazione di playground, aree fitness, parchi didattici e spazi per animali. Gli obiettivi sono inclusione, legalità e senso di comunità.