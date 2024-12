Myles CALE (Guardia/ala DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Il Buducnost è una squadra molto forte, fisica, ricca di talento e con guardie davvero interessanti. Dovremo fare un ottimo lavoro nel limitare i loro creatori di gioco e i loro lunghi, che sono estremamente fisici. Sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre: abbiamo gli stessi punti in classifica e vincere sarà cruciale per mantenere vive le nostre e le loro speranze di qualificazione ai playoff».