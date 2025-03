Trento, Cale: "La sosta ci ha permesso di recuperare energie"

Myles CALE (Play/Guardia DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «La Coppa Italia è stata un’esperienza fantastica, in cui abbiamo affrontato tre partite molto diverse tra loro nell’arco di quattro giorni. La sosta ci ha permesso di recuperare energie e per me, tornare per qualche giorno negli Stati Uniti è stata un’occasione speciale per rivedere la mia famiglia e gli amici, che non vedevo da tempo: è stato davvero bello e mi ha permesso di riposare. Ora, però, siamo completamente concentrati sulla parte finale della stagione. Sappiamo che la Coppa Italia è ormai alle spalle, quindi siamo tornati in palestra con grande determinazione, lavorando duramente per continuare a migliorarci. Tortona è una squadra forte, profonda e ricca di talento. All’andata abbiamo perso e commesso diversi errori, su cui abbiamo lavorato per correggerci. Non vediamo l’ora di tornare in campo davanti al nostro pubblico, in un palazzetto che sarà ancora una volta tutto esaurito».