Trento, Bongi: "Varese arriva in un momento particolare"

Fabio BONGI (Assistant Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Varese arriva alla sfida di domenica in un momento particolare. Loro sicuramente punteranno molto su questa partita, sostenuti dal calore del loro pubblico, in uno dei palazzetti più caldi della Serie A. Affrontiamo una squadra che gioca con un ritmo altissimo, correndo tantissimo e cercando di mettere pressione costante agli avversari. Dovremo prestare particolare attenzione alle loro guardie, in particolare a Hands e Bradford. Hanno un reparto esterni di altissima qualità e dovremo stare attenti anche a Davide Alviti, che conosciamo bene e che può cambiare il corso della gara con la sua capacità di accendersi rapidamente. Mi aspetto una partita intensa, giocata ad alta velocità, dove sarà fondamentale restare concentrati per tutti i 40 minuti».