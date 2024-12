Trento, Bongi: "Napoli è cambiata molto durante la pausa"

Fabio Bongi, assistant coach Dolomiti Energia Trentino: "Sarà un incontro molto importante e complesso, una partita da affrontare con grande attenzione. Napoli è cambiata molto durante questa pausa e ha avuto tempo per lavorare, il che rende difficile prevedere cosa ci aspetterà domenica. La chiave sarà concentrarci su noi stessi, soprattutto dopo la gara di giovedì sera. Napoli può contare su giocatori di altissimo livello come Pangos e Bentil, che hanno dimostrato il loro valore anche in EuroLeague. Per quanto riguarda Niang, ci affideremo alle valutazioni dello staff medico e fisioterapico per decidere se sarà in grado di scendere in campo".