Trento, Dusmet: "Buona occasione per continuare a migliorare"

Alla vigilia della sfida della Dolomiti Energia Trentino di EuroCup, l'assistant coach Davide Dusmet ha presentato le insidie degli avversari di giornata, il BC Wolves di coach Magro: "C’è sicuramente un po’ di rammarico per l’esito finale della nostra campagna europea. Abbiamo vissuto momenti di alti e bassi, con alcune sconfitte che hanno pesato e non ci hanno permesso di proseguire. Questa partita rappresenta una buona occasione per continuare a migliorare. Affrontiamo una squadra molto forte e fisica, motivata a vincere per assicurarsi il passaggio del girone. I BC Wolves sono un avversario solido, con idee di gioco chiare e un’ottima capacità di esecuzione. Nel perimetro, possono contare su giocatori importanti come Cowan e Andrews, capaci di creare occasioni sia per sé stessi che per i compagni".