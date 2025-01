Trento, Bayehe: "Sarà particolare affrontare diversi ex compagni"

I bianconeri tornano in campo dopo l’eccellente prova di martedì sera contro Ulm, una vittoria che ha interrotto una striscia di cinque sconfitte consecutive. Trento punta ora a ritrovare il successo anche in LBA, affrontando una Nutribullet Treviso in ottima forma. Jordan Bayehe: "Mi aspetto una partita difficile contro una squadra ricca di talento e con tanti giocatori di qualità. Sarà particolare per me affrontare diversi ex compagni di squadra con cui ho giocato a Brindisi, oltre a coach Vitucci. Treviso sta facendo molto bene, grazie alla loro grande aggressività sia in attacco che in difesa. All’andata avevamo disputato una buona gara e il nostro obiettivo è ripeterci, questa volta davanti ai nostri tifosi. Per riuscirci, dovremo essere molto attenti e concentrati sulle caratteristiche dei nostri avversari".