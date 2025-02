Trapani, probabile sold-out per la sfida con Varese

L'astinenza da partite interne al Pala Shark - sino a domenica 2 marzo, ore 20, saranno 36 giorni di "trasferta" consecutiva - sta portando Trapani verso il tutto esaurito per il posticipo del 20° turno di LBA contro l'Openjobmetis Varese. Così riporta Il Giornale di Sicilia, che sottolinea anche l'incombenza maggiore per il mercato granata: l'opzione di rinnovo sino al termine della stagione di Gabe Brown, arrivato proprio da Varese per coprire l'infortunio di Petrucelli, ha una scadenza sempre più vicina.