Trapani, Repesa: "Wrestling? Io e Prfitis abbiamo visto partite diverse"

Il coach di Trapani risponde a quello di Reggio Emilia e si congratula con i suoi ragazzi per la prestazione. "Complimenti di cuore ai ragazzi. Una partita molto simile se qualcuno ricorda, a quella di Tortona, dove abbiamo faticato giocando con alti e bassi senza concentrazione, molli in attacco, senza l'energia necessaria per una gara di playoff. Come a Tortona nel terzo quarto ho chiamato timeout, abbiamo fatto cambi mettendo insieme Petrucelli, Rossato e Notae. Abbiamo messo una aggressività in difesa che loro non hanno potuto contrastare. Li abbiamo pareggiati a rimbalzo, dove erano stati dominanti nel primo tempo, e abbiamo vinto onestamente più facilmente di quanto preventivabile. Complimenti a tutto il nostro popolo. Se siamo 2-0 adesso, perché ci ha dato una mano molto importante. Andiamo là senza mollare in energia come abbiamo fatto vedere negli ultimi 17'. Priftis dice che ha visto una gara di wrestling? Abbiamo visto due partite diverse. Cosa ho detto in quel timeout? 'Senza energia e aggressività non si vince mai. Solo questo'. Prendere i rimbalzi ci ha dato più facilità a correre; per prendere il rimbalzo l'altezza non conta nulla, conta la reattività".