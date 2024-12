Trapani, Repesa: "Sappiamo che Reggio Emilia è una squadra molto forte"

Jasmin Repesa, coach Trapani Shark: "Ci vogliono partite contro avversari come Milano per capire a che punto siamo dal punto di vista fisico e tattico. In settimana abbiamo avuto un giorno di pausa, poi abbiamo ripreso il nostro lavoro per preparare questa partita così impegnativa contro Reggio Emilia. Dalla pausa per le Nazionali mai siamo stati tutti sani, ma non dobbiamo avere alibì in quest'ultima partita del 2024 davanti ai nostri tifosi in un anno straordinario per la città e la società. Sappiamo che la UNAHOTELS è una squadra molto forte a rimbalzo soprattutto, con lunghi che corrono e stoppano, dobbiamo pareggiare la loro forza sotto i tabelloni e stiamo preparando la partita per rispondere alla loro fisicità e al loro atletismo".