Trapani, Diana: "Abbiamo dovuto rianalizzare quello che è successo a Trento"

Andrea Diana, assistant coach Trapani Shark: "Abbiamo completato un'altra buona settimana di allenamenti ma abbiamo comunque dovuto rianalizzare quello che è successo a Trento. Negli occhi ci sono le ultime difese ma anche l'aver subito 18 rimbalzi offensivo ci ha fatto lavorare molto in settimana su questo. Ci siamo preparati per questa trasferta di Cremona, una squadra che sta lottando per la salvezza e troveremo una squadra che farà di tutto per conquistare i due punti in classifica. L'obiettivo sarà avere un approccio aggressivo alla partita per fare una prestazione di alto livello e vincere".