Trapani, Antonini annuncia: "Repesa ancora con noi, ecco chi ha rinnovato"

Tanti gli annunci via social del presidente di Trapani, Valerio Antonini: "Comunico che saranno ufficialmente con il Trapani Shark per la stagione 2025/2026: Jasmin Repesa come capo allenatore, Valeriano D’orta come direttore sportivo, Dario Gentile come segretario general. Giocatori che hanno contratto già rinnovato: JD Notae, Amar Alibegovic, Justin Robinson, Riccardo Rossato, Paul Eboua, John Petrucelli, Stefano Gentile. Andrea Diana ci ha chiesto di poter andare ad allenare come capo allenatore. Lo vogliamo accontentare anche per il brillante lavoro svolto in questo anno e mezzo. Per gli altri componenti della rosa e dello staff sono in corso negoziazioni per definire il loro futuro".