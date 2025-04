Tortona, De Raffaele: "Dimostrato di poter competere con tutti"

Questo il commento del coach della Bertram Yachts Tortona, a pochi minuti dall’eliminazione in Gara2 nei quarti di finale di BCL: "Sono orgoglioso della mia squadra per il cammino fatto in questa stagione in BCL: abbiamo fatto due passi avanti rispetto all’anno scorso, abbiamo portato il nome del Derthona in giro per l’Europa a testa alta. Soprattutto dobbiamo capire di aver combattuto contro una squadra forte, che per l’ennesima volta andrà a giocarsi la vittoria nella competizione. Complimenti a Tenerife, hanno dimostrato cosa vuol dire essere una formazione completa, piena d’esperienza e talento. Ma ancora una volta noi abbiamo dimostrato di poter combattere contro tutti, come successo durante tutta la stagione".