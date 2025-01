Tortona, Squarcina: "Col Peristeri serve la convinzione di chi vuole chiudere la serie"

L'assistan coach di Tortona, Iacopo Squarcina, ha presentato la trasferta europea in terra greca, sul campo del Peristeri. “Siamo consapevoli che gara-2 sarà diversa perché a loro è tornato qualche infortunato e inseriranno il nuovo acquisto Jankovic. Per la tipologia di giocatori che rientrano, tuttavia, cambia che si allungheranno più le loro rotazioni piuttosto che il loro modo di giocare, quindi dovremmo essere più bravi, in un campo caldo, a imporre un certo tipo di fisicità che ci permetta sia di resistere difensivamente che aumentare il ritmo in attacco, provare ad avere più possessi, più canestri facili, e costringere i loro lunghi a correre il campo. Tutto questo con l’intenzione di aprire gli spazi per i nostri esterni, non solo per il tiro da tre ma con la pazienza di creare qualcosa di più, attaccando l’area e scaricando fuori, trovando anche dei tiri nei primi secondi ma con l’idea di condivisione. Dobbiamo giocare con la convinzione di chi vuole chiudere la serie provando a strappare il 2-0 con le unghie e con i denti”.