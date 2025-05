Tortona solleva Walter De Raffaele dall’incarico di capo allenatore

Bertram Derthona Basket comunica di aver sollevato Walter De Raffaele dall’incarico di Capo Allenatore della Prima Squadra. Arrivato sulla panchina bianconera nel dicembre 2023, Coach De Raffaele ha guidato la squadra nella seconda parte della stagione 2023/2024, contribuendo in modo determinante alla qualificazione ai playoff e al raggiungimento dei quarti di finale della Basketball Champions League 2024/2025. Il Club desidera ringraziare Coach De Raffaele per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua esperienza a Tortona, esprimendo i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.