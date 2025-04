Tortona, Severini: "Dobbiamo restare attaccati al gruppo play-off"

La Bertram Derthona Tortona ha un solo obiettivo in vista della prossima sfida di campionato: vincere a Treviso contro la Nutribullet e invertire la brutta rotta intrapresa, che dice tre k.o. di fila in Italia. Un successo necessario per non farsi scappare di mano i play-off. Ne abbiamo parlato con Luca Severini, che ha presentato così il match del PalaVerde: "Sicuramente sarà una partita difficile, loro sono un'ottima squadra, hanno tanti buoni giocatori. Per noi sarà importante vincere, perché comunque un successo ci permetterebbe di rimanere attaccati al gruppo dei play-off".