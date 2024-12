Tortona, Squarcina: "Manresa, in casa, è rullo compressore"

Alla vigilia della trasferta di Manresa, a parlare per la Bertram Yachts Tortona e a presentare la sfida è Iacopo Squarcina, assistant coach di Walter De Raffaele: "È senza dubbio la partita più difficile del girone: Manresa in casa è un rullo compressore, tra le ultime gare giocate ha vinto contro Barcellona molto bene stando avanti anche di 20 punti, ne ha dati 40 a Malaga che all’epoca era in testa al campionato. Ci aspettiamo un clima ostile, in senso sportivo, hanno un catino bello caliente. Dobbiamo andare lì con la consapevolezza che dobbiamo far noi la partita e comunque sapere che nei momenti dei loro break dovremo restare compatti per portarla a casa. I loro punti di forza sono sempre gli stessi: enorme pressione a tutto campo sulla palla, grande ritmo e grande frequenza anche nelle sostituzioni per mantenere alto il livello atletico e di intensità, correre velocemente il campo anche dopo i primi secondi dell’azione per provare a sorprendere. Dovremo essere lucidi nella gestione della palla e nel non giocare la loro pallacanestro, ovvero non una partita di ping pong ma controllare noi il ritmo".