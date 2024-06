Tortona e la programmazione: la squadra è praticamente fatta

IL MODELLO

Con l'imminente arrivo di Biligha, Tortona ha consegnato a coach De Raffaele una rosa al completo per LBA e BCL prima dell'inizio di luglio

La parabola della Bertram Yachts Tortona ci ha abituati, dall'ingresso in società di Beniamino Gavio nel 2018, a segnare un arco in costante crescita. E a farlo in controtendenza rispetto ai toni sensazionalistici e alle mosse azzardate che sono soliti accompagnare l'accostamento di grandi imprenditori a realtà sportive italiane.

© IPA

Il mercato dell'estate 2024 non potrebbe essere manifesto più chiaro delle intenzioni del progetto piemontese. Innanzitutto, l'annuncio del rinnovo congià nello scorso aprile, prima di poter essere condizionati da qualsivoglia risultato ai playoff contro la Virtus Bologna, fino al 2027.

Garantita la continuità della guida tecnica, la Bertram Yachts ha optato per garantire anche quella del roster. L'ultimo rinnovo in ordine di tempo è quello di Andrea Zerini: in precedenza sono arrivati quello del prestito di Ismaël Kamagate dall'Olimpia Milano, di Artūrs Strautiņš e di Luca Severini, destinato a diventare il capitano bianconero nella stagione a venire. Questi, sommati alle conferme di Kyle Weems, Tommaso Baldasso e Leonardo Candi - per il quale si sta cercando di prolungare l'accordo oltre la scadenza fissata al giugno 2025, stando alle dichiarazioni del presidente Marco Picchi - portano a 7 gli uomini che hanno già indossato la canotta dei Leoni nella passata stagione e che torneranno a farlo dal raduno estivo.

© IPA

Solo con queste premesse una base solida e confortante si trasforma in prospettiva incoraggiante. La partecipazione alla Basketball Champions League - la Bertram è inserita nel gruppo G con BAXI Manresa, Niners Chemnitz e la vincitrice del Qualification Round 1 - è la ciliegina sulla torta, e non una facciata difficile da sostenere a lungo, per presentarsi sul mercato e attirare l'interesse di quelle che si identificano come prime scelte per aumentare il livello del roster.

© instagram

Non si spiegherebbe altrimenti la rapidità con cui gli operatori di mercato della società piemontese hanno trovato l'accordo con profili così attenzionati nel panorama europeo: Tommy Khuse è stato il 5° miglior realizzatore dell'ultima Bundesliga (17.9 punti di media col Rasta Vechta); Christian Vital lo scorer più prolifico in FIBA Europe Cup (21.9 punti a gara in maglia Legia Varsavia); Justin Gorham ha contribuito da protagonista alla vittoria del campionato lituano del Rytas Vlnuis contro una squadra di Eurolega come lo Zalgiris Kaunas di coach Trinchieri; Davide Denegri - annunciato già a fine maggio, una decina di giorni dopo la sconfitta in gara-5 alla Segafredo Arena - è stato il miglior italiano di LBA del mese di novembre 2023 e, grazie all'annata con la Vanoli Cremona, è stato incluso nel quintetto per il "Best Ita" dell'intera stagione.

L’imminente firma con Paul Biligha è ulteriormente significativa: anche a fronte di offerte più remunerative recapitategli da Olimpia Milano e Trapani, quella messa sul piatto dalla Bertram Tortona si è rivelata - nel suo caso come in quelli precedentemente citati - più allettante per tutti i motivi non economici che possono essere inclusi in una trattativa.

Organizzazione, metodo, programmazione, lungimiranza, fiducia: concetti che rischiano di rimanere astratti, ma che nella gestione di Tortona trovano finalmente concretezza.