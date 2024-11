TORTONA, DE RAFFAELE: "STRAUTINS? IL NOSTRO GO TO GUY"

Così coach Walter De Raffaele dopo la vittoria di Tortona contro la Dinamo: “Una vittoria molto importante perché arriva alla fine di una settimana durissima con 2 trasferte ravvicinate. Era una partita che temevo per la qualità di Sassari, squadra che ci ha messo in grande difficoltà. L’attacco è stato molto sterile nonostante si siano costruiti buoni tiri. I giocatori devono abituarsi che mentalmente tutte le partite vanno aggredite da subito. Eravamo sempre in ritardo su ogni situazione. Può esserci una componente stanchezza fisica, ma anche mentale. Strautins? È stato il nostro “go to guy”, ha giocato in 2 ruoli, ha difeso. Ho molta considerazione di lui e può ancora crescere”.