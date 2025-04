Tortona, De Raffaele: "Settimana con tanti problemi"

Walter De Raffaele, coach Bertram Derthona Tortona: “Milano porta di per sé grandi stimoli senza bisogno di presentazioni, soprattutto se in più rappresenta per noi la possibilità di restare attaccati alla zona playoff. La nostra ultima partita a Treviso ha lasciato molto amaro in bocca con solite situazioni ormai note e problematiche fisiche. E’ stata, infatti, una settimana molto difficile sotto il punto di vista fisico, abbiamo avuto problemi con Zerini e Weems ma contiamo di recuperarli. Mentre mercoledì si è fermato di nuovo Candi per il problema alla caviglia per il quale verrà rivalutato, così come il giorno dopo si è fermato Kamagate, che però pensiamo possa essere della gara. Dovremo reclutare energie fisiche e tecniche da chiunque al di là dei problemi al cospetto di un’avversaria di questo livello. Soprattutto dovremo avere impatto fisico e movimento di palla”.