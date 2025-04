Tortona, De Raffaele: "Sassari è una delle squadre più in forma del campionato"

“Sassari è una delle squadre più in forma del campionato, le quattro vittorie consecutive sono arrivate con scalpi anche importanti. Le aggiunte di giocatori, come spesso succede, hanno dato freschezza ed equilibrio tecnico”, dice coach Walter De Raffaele. “Noi dovremo pensare soprattutto a noi stessi cercando di proporci nelle migliori condizioni fisiche e tecniche possibili dopo una trasferta così impegnativa come Tenerife. Dovremo cercare di non farli correre in campo aperto per non esaltarsi, cercando anche di pareggiare l’energia difensiva in ogni 1-contro-1. Una partita come quella di Tenerife – conclude – ha dato ai giocatori la consapevolezza tecnica di poter competere con idee e sacrificio del gruppo, nonostante assenze, infortuni e problemi”.