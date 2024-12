Tortona, De Raffaele: "Sappiamo competere con chiunque"

“Finalmente torniamo a giocare in casa e avremo bisogno del nostro pubblico”, sottolinea coach Walter De Raffaele chiamando a raccolta la tifoseria. ”C’è bisogno che i giocatori alimentino il tifo ma che il pubblico sia la nostra spinta: questa è un’empatia sulla quale vogliamo far conto e che vogliamo far crescere. La vittoria di Milano ci ha dato quell’energia per continuare a lavorare nella direzione che abbiamo preso, ovvero far crescere un gruppo nuovo e inesperto del campionato su tante situazioni, soprattutto a livello di presenza, durezza mentale e comprensione. Questo si è comunque sempre materializzato nelle partite già giocate, al di là se vinte o perse hanno dato tutte un’indicazione ben precisa, ovvero che sappiamo competere con chiunque, sia in casa che fuori”.