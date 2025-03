Tortona, De Raffaele: "Presenti a rimbalzo e limitare il gioco in campo aperto"

"Varese è una squadra che ha sfiorato la vittoria a Trapani giocando una grande partita. Ha mostrato grande attitudine fisica in difesa e dovremo impattare questa energia per essere presenti a rimbalzo e limitare il gioco in campo aperto che esalta il loro talento", le parole del coach Walter De Raffaele. "Noi veniamo da due vittorie molto importanti sia per il campionato che per la coppa, due affermazioni di squadra contro avversarie di qualità. La coesione e la disponibilità del gruppo sono elementi fondamentali in una stagione lunga e difficile con tanti impegni. E le vittorie aiutano l’autostima".