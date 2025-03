Tortona, De Raffaele: "Pistoia è una squadra che gioca con il coltello tra i denti"

Walter De Raffaele, coach Bertram Derthona Tortona: "Pistoia è una squadra che gioca con il coltello tra i denti. Bisognerà concentrarsi sull’importanza delle caratteristiche individuali dei loro giocatori di talento e sull’orgoglio del gruppo italiano. Più che per una svolta specifica, le attuali 6 vittorie di fila rappresentano la conferma della bontà dell’aver proseguito con qualità il nostro lavoro. C’è stata la presa di coscienza di un gruppo serio della necessità di fare un passo in più nel trovare nuovi equilibri che hanno portato adesso a un’identità definita. Non ci sentiamo appagati, ci mancherebbe, sicuramente dopo l’impegno infrasettimanale con l’AEK ci sono da recuperare le energie spese, abbiamo il problema dell’infortunio di Vital, una situazione da monitorare fino a domenica”.