Tortona, De Raffaele: "Partita molto seria, ora testa a mercoledì"

Il coach della Bertram ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria per 94-68 contro Pistoia e si proietta alla gara di Champions League con il Wurzburg. "Sono contento per i giocatori, il club, la squadra, i tifosi. Questo è un gruppo molto solido, abbiamo giocato una partita molto seria. Ora pensiamo a mercoledì, sarà una partita molto dura. Siamo abituati a pensare una gara alla volta, da domani prepariamo una partita dura, storica e importante come quella di mercoledì. Poi penseremo alle prossime, è importante che la squadra abbiamo un'identità e cresca nel tempo, poi si può vincere o perdere".