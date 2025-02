Tortona, De Raffaele: "Momento difficile, c'è solo da scusarsi"

“Non c’è molto da commentare, la partita è durata 15 minuti e credo che sia la prima volta che la squadra non ha avuto una reazione emotiva, lasciando viceversa andare via la partita su tanti aspetti”, è il commento del coach Walter De Raffaele. “Tutto questo al netto del valore di Bologna che ha fatto la partita per la squadra che è, mostrando un’energia e una fisicità che noi non abbiamo nemmeno avvicinato. C’è solo da scusarsi, volevamo fare una partita diversa e non ci siamo riusciti. C’è da prendersi tutti le proprie responsabilità, io per primo. E’ un momento difficile, ma non ho altre soluzioni che resettare e tornare in palestra a lavorare per prepararsi ad una partita importante come quella di Coppa Italia contro Brescia”.