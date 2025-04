Tortona, De Raffaele: "Gara equilibrata, ma abbiamo avuto poca energia"

Il commento del coach di Tortona dopo il ko per 82-82 contro Sassari: "Abbiamo avuto un impatto morbido, siamo stati bravi a rientrare, ma la cosa più evidente è stato il nostro non avere continuativamente la giusta energia da parte di tanti giocatori per impattare le varie situazioni della partita. La gara è stata equilibrata, ma quella mancanza di energia ha portato a poca lucidità, come spesso ci succede, e le 15 palle perse sono veramente tante per vincere una partita così, comunque decisa negli ultimi 3-4 minuti. Brava Sassari ad approfittarne e a vincere con merito. Ripeto, noi purtroppo paghiamo esattamente una poca lucidità unita a una poca energia. Ma soprattutto una mancanza spesso di leadership nei momenti importanti delle partite".