Tortona, De Raffaele: "Brava Milano, nel terzo quarto ci hanno impedito di rientrare"

Il coach della Bertram analizza la sconfitta interna con Milano: “Devo dire brava a Milano, nel terzo quarto abbiamo avuto la possibilità di rientrare in partita ma proprio lì la differenza l’ha fatta l’impatto fisico e il talento dei loro giocatori che hanno spaccato il terzo periodo. Noi, fin quando abbiamo avuto le energie, siamo stati lì, poi si è scavato il solco, ma, rispetto alla difficile condizione fisica e tecnica in cui ci troviamo da un mese, sapevamo che poteva succedere un calo del genere. Anzi, devo ringraziare lo staff medico che ha rimesso in piedi Baldasso e Candi che fino a poche ore prima non dovevano nemmeno scendere in campo”.