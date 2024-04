Tortona-De Raffaele avanti insieme fino al 2027

IL RINNOVO

Come anticipato sabato dal presidente Marco Picchi, è arrivato l'annuncio del rinnovo con il coach livornese per altre 3 stagioni

© IPA La Bertram Derthona è già nel futuro. L'estensione del contratto del capo allenatore fino al 2027 testimonia l'ottima progettualità del club che è già al lavoro per alzare l'asticella nelle stagioni a venire.

Arrivato a fine dicembre 2023, coach De Raffaele ha conquistato sino a questo momento otto vittorie nelle dodici partite in cui ha guidato la formazione bianconera nel campionato di Serie A.

Così Marco Picchi, Presidente di Bertram Derthona: “Siamo molto felici di questo rinnovo che rappresenta il fulcro della nostra programmazione a lungo termine. Vogliamo costruire un Derthona sempre più ambizioso e protagonista e riteniamo che coach De Raffaele sia la scelta migliore per raggiungere i nostri obiettivi”.

Così Walter De Raffaele, coach della Bertram Derthona: “Vorrei ringraziare il Dottor Gavio in rappresentanza del Club, il Presidente Marco Picchi e l’AD Ferencz Bartocci per la fiducia che mi è stata accordata. Sono molto felice di questo rinnovo, questi mesi sono serviti per farci conoscere a livello umano. Il rapporto con il Dottor Gavio mi inorgoglisce. Il rinnovo è un segnale importante del Club nei miei confronti, che ricambierò con il massimo impegno per provare a fare sì che il Derthona Basket sia protagonista nei prossimi anni. L’empatia che si è creata con l’ambiente da subito è importante per me e la mia famiglia. Il desiderio è riuscire a rendere orgoglioso chi mi ha dato questa fiducia”.