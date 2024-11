TORTONA, DE RAFFAELE: "ABBIAMO FATTO UNA GARA TROPPO A SPRAZZI"

"Innanzitutto sono doverosi i complimenti a Reggio Emilia, ha condotto per tutta la partita tranne che per un minuto e mezzo", inizia così la conferenza stampa post-gara del coach bianconero Walter De Raffaele. "Noi abbiamo fatto una gara troppo a sprazzi, siamo stati bravi nel terzo quarto a rientrare alternando un po’ di cose, poi gli ultimi due rimbalzi d’attacco ci hanno condannato, prendendoli le cose potevano andare diversamente. Proprio il dato dei rimbalzi ci ha condannato tantissimo, non è una cosa che ci capita sempre e credo ci sia stata in questo anche una componente d’energia mancante. Era infatti la terza partita in sei giorni, non è una scusante ma un dato di fatto. Bisogna dare merito alla nostra seconda unità che ha reagito quando i titolari non ci hanno dato la capacità di reggere l’urto di Reggio. Purtroppo è la seconda volta di fila che perdiamo all’ultima azione, ci vuole più attenzione ai dettagli, saper gestire un possesso finale. Del resto, in alcuni aspetti la nostra squadra deve ancora imparare tante cose".