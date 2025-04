“A Treviso ci aspetta una ⁠partita dura. Dovremo reclutare energie da tutti i giocatori viste le partite ravvicinate e le trasferte impegnative di questo periodo e le condizioni dei giocatori nel roster”, dice il coach Walter De Raffaele. “Veniamo da un bellissimo percorso europeo in Champions, dove siamo cresciuti regalando al club uno storico accesso ai quarti di finale contro una grande squadra come Tenerife, contro la quale abbiamo giocato spesso alla pari, specie in gara-1”.