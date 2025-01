Tortona, contro Brescia le migliori prove in Serie A per Gorham e Baldasso

Tommaso Baldasso con 24 punti è il miglior marcatore dell’incontro per la Bertram, eguagliando il suo record personale in campionato raggiunto con la maglia della Fortitudo Bologna nel derby contro la Virtus della stagione 2020/21. In quest'annata, invece, il suo "high" erano i 18 punti segnati contro Trieste alla terza di campionato. Contro Brescia, Baldasso sigla anche i nuovi propri primati stagionali per tiri da tre segnati (5) e valutazione (22). Miglior prestazione in Italia anche per Justin Gorham, che realizza 21 punti con 5/6 da due, 2/5 da tre, 5/5 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 assist e 26 di valutazione.