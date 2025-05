Il passaggio obbligato dalle qualificazioni per entrare nel tabellone della prossima Basketball Champions League starebbe facendo valutare alla Bertram Yachts Tortona, stando a quanto riportato da Il Piccolo, di rifiutare l'invito da parte di BCL. Nonostante i quarti di finale contro Tenerife raggiunti nel 2024/25, il mancato raggiungimento dei playoff in Serie A avrebbe fatto riconsiderare gli obiettivi alla dirigenza piemontese per l'annata che verrà.