Tortona, Picchi: "Massimo impegno in BCL è scelta voluta"

In vista della trasferta contro la capolista Brescia (palla a due alle 18.15), a parlare sulle colonne di Tuttosport è Marco Picchi, presidente della Bertram Yachts Tortona: "Playoff? Sono il nostro 3° obiettivo di stagione. Siamo pienamente in corsa, ma sappiamo che le ultime due vincitrici della Coppa Italia (Brescia e Napoli, nda) non si sono qualificate a fine stagione.Noi ci siamo riusciti 3 anni su 3 e vogliamo fare 4 su 4. Allora saremo soddisfatti appieno. La BCL e l'Europa da giocare col massimo impegno è una scelta fortemente voluta e condivisa con la proprietà: la coppa toglie energie, ma ci ripagano molto di più gratificazione, prestigio, farci conoscere".