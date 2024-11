TORRESANI: "TREVISO, NON GUARDIAMO LA CLASSIFICA: CI RIFAREMO"

Intervistato da La Tribuna di Treviso David Torresani ha analizzato il momento della Nutribullet dopo il ko con la Virtus. "Abbiamo perso con uno scarto abbastanza ridotto affrontando una squadra di Eurolega, solida e forte. Questo vuol dire che le idee che stiamo mettendo in pratica durante gli allenamenti sono valide, dobbiamo continuare così, stando più attenti ai dettagli e finalizzando le azioni nei momenti più critici. La mia prima schiacciata in Serie A è stata indimenticabile, ringrazio il coach che mi ha fato fiducia e i miei compagni che mi hanno dato i consigli giusti per essere aggressivo sulla palla: così sono riuscito a recuperare quel pallone".