I tifosi insultano un loro giocatore e la società viene multata: il caso Cento-Delfino

Incredibile, ma vero. La Sella Cento, formazione che partecipa al campionato di basket di Serie A2, è stata punita dal Giudice Sportivo con un'ammenda di 1.667€ per insulti del pubblico a un proprio tesserato, che nella fattispecie ha un nome importante: Carlos Delfino, argentino classe 1982 che ha giocato nella Fortitudo dal 2002 al 2004 prima di volare in NBA. La formula è quella classica delle "offese collettive", solo che il tesserato in questione non è un avversario, ma un giocatore della squadra. L'oro olimpico con l'Argentina è finito al centro della contestazione della curva al termine della sconfitta interna con Cividale: qualche parola deve essere arrivata alle orecchie degli arbitri, che l'hanno riportata sul referto da cui è nato poi l'insolito provvedimento disciplinare.