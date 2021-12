Tegola Lakers, LeBron James positivo al Covid: è vaccinato

NBA

La stella è tornato a Los Angeles ed è in isolamento

LeBron James positivo al Covid-19 nostante il vaccino "fatto per il bene della squadra" a inizio stagione. La stella dei Lakers è già entrato nel protocollo Nba e ora dovrà stare fuori almeno 10 giorni altrimenti dovrà risultare negativo a due tamponi a distanza di 24 ore per tornare sui campi. La positività è arrivata a Sacramento e la sua franchigia ha subito organizzato il viaggio di ritorno per Los Angeles.

Frank Vogel, coach dei Lakers, ha commentato: "È una perdita enorme per noi. Siamo dispiaciuti, gli auguriamo il meglio e i nostri pensieri in questo momento sono con lui". In serata poi, nonostante l'assenza di King James, per i gialloviola è comunque arrivata la vittoria sul campo dei Kings per 117-92.