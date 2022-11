Super Lebron James trascina i Lakers, Utah ancora ko senza Fontecchio  

NBA

Con 39 punti la stella di LA stende San Antonio, Phoenix passa sui Jazz ed è sempre al comando a Ovest

© Getty Images Prosegue l’ottimo momento dei Lakers in Nba, con LeBron James protagonista assoluto nella vittoria 143-138 su San Antonio grazie ai suoi 39 punti e 11 rimbalzi. Los Angeles esce dalla crisi mentre gli Spurs sono all’ottava sconfitta di fila. Piange anche Utah, al quarto ko consecutivo contro Phoenix che rafforza la vetta a Ovest: 113-112, tra i Jazz zero minuti per Simone Fontecchio. Vincono Toronto su Dallas e Houston contro Oklahoma.

TORONTO RAPTORS-DALLAS MAVERICKS 105-100

Anunoby e Van Vleet con 26 punti ciascuno oscurano Doncic (24) e costringono Dallas alla terza sconfitta consecutiva. Sembra tutto facile per i Mavericks quando scappano sul +15 in avvio, nel terzo quarto però un parziale di 17 punti a 6 per i Raptors significa aggancio. L’ultimo quarto, punto a punto, vede i padroni di casa più cinici nei momenti chiave.

HOUSTON ROCKETS-OKLAHOMA CITY THUNDER 118-105

Gilgeous-Alexander è il miglior marcatore con 32 punti, ma Oklahoma cade in casa di Houston che resta ultima a Ovest ma sembra essersi ripresa con la seconda vittoria consecutiva. Per i City Thunder quarto ko nelle ultime cinque. La vittoria di Houston si concretizza già nel secondo quarto con un parziale di 17 punti a 4 che spezza le gambe a Oklahoma, dopo l’intervallo lungo i Rockets dilagano arrivando anche al +26.

SAN ANTONIO SPURS-LOS ANGELES LAKERS 138-143

Devastante LeBron James nel successo di Los Angeles a San Antonio, il quinto nelle ultime sei partite per i Lakers che sembrano essere usciti ufficialmente dalla crisi di inizio stagione. Per San Antonio ottava sconfitta di fila e momento nero che prosegue implacabile. LeBron è autore di 39 punti e 11 rimbalzi, quanto basta ai Lakers per rimontare da -11 nel secondo quarto e restare poi sempre in testa alla partita con l’allungo fino a +16 nell’ultima frazione.

PHOENIX SUNS-UTAH JAZZ 113-112

Partita equilibratissima in cui solo Utah riesce a scappare sul +10 in avvio di secondo quarto, salvo poi farsi recuperare e cedere nel punto a punto fino alla sirena. Phoenix alla quarta vittoria di fila e sempre al comando a Ovest, per Utah un quarto ko consecutivo che apre ufficialmente la crisi di Fontecchio (zero minuti per lui) e compagni. Super Ayton per i Suns: 29 punti e addirittura 21 rimbalzi, con lui molto bene anche Booker con 27 e 11.