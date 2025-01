Virtus, saltate le trattative per Sumner e Graham

Come confermato in mattinata dal Resto del Carlino, le mosse della Virtus Bologna per sostituire l'infortunato Will Clyburn avrebbero per ora incassato solo rifiuti: i cinesi dei Sichuan Blue Whales non avrebbero acconsentito a liberare l'ala Edmond Sumner, mentre la guardia Devonte' Graham rimarrà negli Stati Uniti almeno fino al 6 febbraio, dando priorità a un'eventuale offerta dalla NBA prima della chiusura della free agency. Ricordiamo che il limite per registrare nuovi tesseramenti per le squadre di Eurolega è fissato alle 18 italiane del 26 febbraio.