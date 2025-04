Dopo quello di Achille Lonati a St Bonaventure, è arrivata l'ufficialità del commitment di Imran Suljanovic per la St John's University allenata da Rick Pitino. Il classe 2006 austriaco è il secondo prodotto delle giovanili di LBA a varcare l'Oceano per giocare in NCAA, in attesa degli sviluppi dell'interesse per Suigo (EA7 Emporio Armani Milano) e altri.