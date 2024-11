BELGIO-LETTONIA, SILINS E STRAUTINS PROTAGONISTI IN BELGIO

Pur orfana dell'anima virtussina (coach Banchi e Andrejs Grazulis), la Lettonia si conferma imbattuta nel girone C di qualificazione a Eurobasket 2025. Nonostante sia già qualificata alla fase finale in quanto paese ospitante, la nazionale baltica è una delle più solide del panorama europeo, come dimostrato anche dall'83-85 con cui ha superato il Belgio a Charleroi. Nel quintetto iniziale della Lettonia, due conoscenze del basket italiano: Arturs Strautins di Tortona (14 punti in 27', 7/9 ai liberi e 9 rimbalzi) e Karlis Silins di Pistoia (problemi di falli ne hanno ridotto l'impiego a quasi 8', caratterizzati da 6 punti con 3/4 al tiro).