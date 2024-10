NBA, gli stipendi più alti: Curry in testa con 56 milioni, LeBron "solo" 12º

Questa notte torna l'NBA con i campioni in carica dei Boston Celtics subito in campo. Tantissimi i protagonisti pronti a prendersi la scena in una stagione che si prospetta entusiasmante. Vere e proprie superstar che ogni anno portano avanti un business che si porta dietro contratti milionari. Il portale Sportico ha riportato la classifica degli stipendi più alti, in cui in testa c'è Steph Curry: il fenomeno degli Warriors è il più pagato della lega per l'ottavo anno consecutivo.