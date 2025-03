Squarcina avvisa Tortona: "In Grecia sarà una partita molto diversa"

L'assistant coach della Bertram ha presentato il ritorno della gara di Champions League con Patrasso, battuta 97-77 all'andata. "All’andata è stata una prestazione eccellente da parte nostra, interpretata dai giocatori in modo serio e ottimale e con un apporto davvero da parte di tutti. In Grecia sarà una partita completamente diversa, il viaggio in sé è sempre abbastanza condizionante, soprattutto all’interno di una sfilza di gare così ravvicinate. Poi ci sarà una spinta emotiva diversa da parte di Patrasso, la loro voglia di vendicarsi, di non essere quel tipo di squadra vista a Casale Monferrato. Ciò che dobbiamo ripetere è il discorso dell’impatto fisico mostrato quasi da subito all’andata, il poter controllare noi quelli che sono i ritmi del gioco, comandare il tempo anziché lasciarlo in mano all’inerzia. Sarà nuovamente cruciale limitare quelli che sono i loro realizzatori, in primis Jordan Walker di cui abbiamo visto tutti le qualità, e, considerato che sono una formazione tattica, riuscire a interpretare da subito le scelte del loro allenatore che ha tante opzioni diverse”