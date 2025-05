Monaco, Spanoulis: "La differenza l'hanno fatta i nostri errori"

Così il coach greco in conferenza stampa, a pochi minuti dalla sconfitta col Fenerbahce nella finale di Eurolega: "Congratulazioni al Fenerbahce. È stata una partita dura. Quando eravamo in vantaggio di 9 abbiamo perso lo slancio e il Fener ha fatto grandi tiri. Abbiamo avuto più o meno le stesse statistiche in quasi tutte le aree della partita. La differenza l'hanno fatta i nostri errori e i tiri sbagliati. Congratulazioni a Saras, ma anche alla mia squadra per una stagione incredibile. Avevamo molti giocatori che non erano al meglio. È stata una finale dura, ma abbiamo "rotto" il nostro tetto. Devi combattere duramente tutta la vita per ottenere trofei. A volte ci si arriva all'inizio, altre volte si deve provare, 5, 10 o più volte. Il Fener ha milioni di fan, ma vorrei ringraziare tutte le persone che sono venute qui da Monaco. È stata una partita molto fisica, penso che ci siano stati fischiati molti falli, ma al Fener che stava giocando fisicamente non sono stati è stato fatto lo stesso. Inoltre, non abbiamo mosso la palla come avremmo dovuto contro i cambi difensivi del Fener".