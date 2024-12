Venezia, Spahija: "Ci è mancata energia alla fine"

A pochi minuti dal termine della sconfitta maturata a Casale Monferrato contro Tortona (89-82), coach Neven Spahija si è presentato in sala stampa per analizzare la gara della sua Reyer Venezia: "Complimenti a Tortona, hanno giocato meglio nel secondo tempo. Noi migliori nel primo, ma non è stato sufficiente per vincere. Ci è mancata energia alla fine. Credo che la partita si sia decisa sul 77-74 (a metà del quarto periodo) quando loro hanno trovato canestri importanti mentre noi non siamo riusciti a trovare punti. Abbiamo impattato con Derthona su quasi tutte le voci statistiche come assist e percentuali da tre. La vera differenza l'hanno fatta i rimbalzi offensivi (13-6 per Tortona) e i conseguenti punti da seconda opportunità (13-6). Kabengele è il nostro miglior rimbalzista e gioca un'ottima pallacanestro da inizio anno, non posso dire niente di lui. La differenza di 46 rimbalzi a 29 è stata chiave".